Saint-Denis : 3000 enfants malades invités au Stade de France pour une journée d’évasion

La 4e édition de la "Journée évasion" organisée par l’association Premiers de Cordée a rassemblé ce mercredi 3000 enfants souffrant de maladies physiques et mentales au Stade de France. Autour des champions Thierry Omeyer et Nathalie Péchalat, entres autres, ils ont découverts 22 sports olympiques.

L'évasion débute dès l’entrée dans la célèbre enceinte du Stade de France. Pour beaucoup, c’est une première, alors la visite guidée dans les coulisses où ils découvrent les vestiaires, la salle d’entraînement et sortent directement vers la pelouse par le tunnel, emprunté par les joueurs eux-mêmes, les émerveille totalement.

Les vestiaires du Stade de France avec les maillots de certains joueurs © Radio France - Lola Fourmy

A l’intérieur, un groupe d’une quarantaine d’enfants (avec des visites toutes les demi-heures) et leurs accompagnants découvrent les maillots des stars du foot de l'équipe de France de 1998, mais aussi ceux des stars actuelles comme Paul Pogba ou Antoine Griezman, et ils profitent des anecdotes du guide, notamment autour du jacuzzi présent dans les vestiaires.

Le jacuzzi dont la légende dit qu’il était plus rempli de champagne que d’eau le soir de la victoire des Bleus contre le Brésil- le guide du Stade de France

Le handballeur Thierry Omeyer et la patineuse Nathalie Péchalat (entre autres) se prêtent aux jeux

Ce mercredi, les enfants victimes de handicaps mentaux, physiques ou de maladies chroniques ont été accueillis gratuitement, la plupart viennent d’Ile-de-France et ils découvrent, tout autour du Stade de France, 22 sports olympiques : du foot, du basket, du tir à l’arc, du golf, du surf … et du handball. La star internationale, Thierry Omeyer, sélectionnée 358 fois en Equipe de France et parrain de l’association Premier de Cordée échange quelques balles avec les jeunes, une façon "de nouer un autre contact" précise le champion.

Nathalie Péchalat à gauche, Thierry Omeyer, à droite © Radio France - LF

Nathalie Péchalat , patineuse artistique, marraine de l’association, s’essaie elle aussi à tous les sports, dont ceux qu’elle ne pratique pas : "ça nous met dans la même situation que les jeunes et chacun fait avec ses capacités et son envie".

Des champions, eux aussi, différents

Parmi les sportifs reconnus, Antoine Zhao, le champion d’Europe de ping-pong en sport adapté. Le jeune homme souffre d’un handicap mental mais il excelle dans sa discipline. Il vise les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 mais n’en revient pas de se retrouver à signer des autographes pour des dizaines de jeunes, il souffle "il faut y croire" à ces petits fans.

Antoine Zhao, champion de ping-pong adapté © Radio France - Lola Fourmy

Malades ou pas, les enfants dansent comme des stars

Gabin Giband et ses compères de l’émission télé Danse avec les Stars ont aussi entraîné les enfants – et leurs parents – dans une chorégraphie décomplexée sur du Claude François revisité, une manière d’oublier, le temps d’un moment, maladies et handicaps. Mission accomplie.