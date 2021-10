Saint-Doulchard : améliorer le dépistage du cancer du sein

Près de 60.000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année en France. Les soins ont progressé et près de huit femmes sur 10 sont encore en vie à plus de 20 ans. Une femme sur douze développe un cancer du sein. La clef, c'est évidemment la prévention. On pourrait guérir deux fois plus de cancers avec un dépistage plus précoce. C'est le message que veut faire passer le docteur Thomas-Frédéric Moreau, oncologue à la clinique St-Jean de St-Doulchard : " C'est un cancer qui se guérit dans neuf cas sur dix, s'il est détecté suffisamment tôt. Il faut donc encore améliorer ce diagnostic. Même si les résultats des soins sont probants, il ne faut pas penser pour autant que c'est une maladie qui n'est pas grave." Le cancer du sein cause plus de 12.000 décès par an. Il ne faut donc pas faire l'autruche en ignorant les dépistages mis en place à partir de 50 ans : une mammographie est recommandée tous les deux ans, et même au delà de 75 ans.

L'association Oncoberry accompagne les malades du cancer dans les soins de support © Radio France - Michel Benoit

A Bourges, les plateaux techniques sont à la pointe, équivalents à Tours insiste le docteur François Compagnon, oncologue à St Doulchard : " Cela ne se sait pas assez, y compris auprès des médecins généralistes. Nous pouvons prendre à charge à Bourges, 99 % des cancers, grâce aux équipes de Guillaume de Varye et du centre hospitalier de Bourges. Nous assurons dès le diagnostic, la prise en charge chirurgicale, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et l'ensemble des soins de support pour un résultat optimal, et de proximité. Nous sommes cinq oncologues de moins de quarante ans installés ici. On a ici, trois accélérateurs de radiothérapie, le dernier date de 2018 et un nouveau va arriver d'ici la fin de l'année." Trop de patients pensent qu'on est mieux soigné à Paris ou Clermont-Ferrand.

Le pôle St-Jean à la clinique Guillaume de Varye, de St-Doulchard est spécialisé dans le traitement des cancers. © Radio France - Michel Benoit

Très important : des ateliers animeront également cette journée : " Nous aurons des prothésistes capillaires " détaille Marie-Ange Fontanille, de l'association Oncoberry. " Des esthéticiennes formées à la reconstruction de l'aréole mammaire en effets 3D. Un stand aussi sur l'auto-palpation. Ce ne sont pas des gestes innés et ils ne sont pas forcément expliqués par les gynécologues. C'est pourtant important de les connaître pour améliorer encore le diagnostic et contacter son médecin en cas de doute." RV au centre socio culturel de St-Doulchard de 9H00 à 15H00. L'âge médian du diagnostic d'un cancer du sein est de 63 ans.