Coronavirus : à Saint-Doulchard, l'usine Michelin joue la prudence avec l'Italie

L'usine échange des marchandises notamment avec l'Italie du Nord, un foyer important de coronavirus. Il faut donc être très prudent. Michelin St-Doulchard réceptionne un ou deux camions par jour en provenance d'Italie. Tous ne viennent pas de Lombardie ou de Vénétie, les principaux foyers transalpins de covid 19, les agents à l'entrée de l'usine doivent donc questionner les chauffeurs : " On interroge les personnes sur leur provenance, détaille Jacques Glémot, directeur de l'usine. Egalement sur les symptômes qu'elles peuvent présenter. Si elles répondent positivement à ces questions, il est prévu qu'elles ne rentrent pas dans le site. Si elles arrivent d'une zone contagieuse ou si elles présentent des symptômes, on demande à notre personnel d'être vigilant en se tenant éloigné, d'au moins un mètre."

Les camions en provenance d'Italie sont filtrés à cette entrée de l'usine. © Radio France - Michel Benoit

L'impact reste pour l'instant très limité pour l'usine qui a bien sûr délivré les consignes à ses employés : pas de poignée de mains, ni de bises pour se saluer : " Ce sont des habitudes qui sont longues à changer et donc, il faut rappeler aux gens, avec un sourire ou une plaisanterie de faire attention. On peut tout à fait quitter son poste de travail pour aller se laver les mains si on l'estime nécessaire. Cela dit quand on est sur une machine, on n'a pas de contact avec d'autres personnes. La possibilité de propagation est quand même réduite." Des règles identiques à celles qui sont recommandées en cas d'épidémie de grippe saisonnière ou de gastro-entérite.