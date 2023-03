Saint-Etienne : au CHU Bellevue, le choix de la technologie innovante pour aider les victimes de la route

Alors que les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons dans la Loire, un nouveau document général d'orientation a été signé ce mercredi 29 mars entre la préfecture, le département et le procureur de la République. Un document qui donne un plan d'action à mettre en place pour les cinq prochaines années afin de lutter contre les accidents de la route. Il doit permettre de contribuer à améliorer l'action des pouvoirs publics avec un axe majeur : la prévention auprès des jeunes mais aussi des séniors alors que le bilan des morts sur la route fait état de quarante-deux décès en 2022, des chiffres que l'on avait plus connus depuis dix ans selon la Préfecture.

L'innovation technologique pour aider les victimes d'accidents de la route

Parallèlement, au centre hospitalier Bellevue à Saint-Etienne, un service vient en aide aux personnes accidentées de la route, le service de Médecine Physique et de Réadaptation, à la pointe de la technologie en matière de rééducation. Il dispose de quatre appareils pour aux noms un peu barbares mais qui sont d'une grande aide pour les patients, le robot REAplan pour la rééducation intensive et auto-adaptative des membres supérieurs, la technologie Intensive Visual Simulation pour les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux, un exosquelette dernière génération pour la rééducation et un simulateur de conduite perfectionné, prix Innovation sécurité routière 2022, destiné à permettre aux victimes de la route de pouvoir se réapproprier la conduite d'un véhicule.

Robot REAplan pour la rééducation intensive dans le service de Médecine Physique et de Réadaptation du CH Bellevue de Saint-Etienne. © Radio France - Erwan Chassin

"On va essayer de comprendre comment ils peuvent agir sur le cerveau" .

Mais au-delà de la rééducation, ces appareils ont aussi un rôle très important à jouer dans la recherche selon le docteur Bruno Fernandez "de toute manière dans un service d'expertise comme le nôtre, il a forcément la rééducation au quotidien pour nos patients mais aussi de faire avancer la science rééducative puisque chaque appareil est également un appareil de mesure. On va essayer de comprendre comment ils peuvent agir sur le cerveau".

L'exosquelette du service de Médecine Physique et de Réadaptation du CH Bellevue. © Radio France - Erwan Chassin

Du materiel de pointe financé par les contraventions pour excès de vitesse

Des outils de pointe très onéreux mais financés en partie via les recettes engendrées par les radars et les contraventions des automobilistes en excès de vitesse, explique le Préfet de la Loire, Alexandre Rochatte "tous le appareils du service ont été financés de cette façon-là. Je rappelle que les radars automatiques provoquent des amendes pour ceux qui dépassent les limitations de vitesse. Quand on paye ses amendes, cet argent ne va pas dans les caisses de l'Etat comme on le dit mais qui va soit dans les caisses des hôpitaux soit dans celles de la Sécurité routière pour son travail de prévention."

La vitesse reste l'une des principales causes de mortalité sur les routes.