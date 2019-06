Saint-Étienne : des dépistages de la DMLA gratuits au centre mutualiste d'ophtalmologie

Saint-Étienne, France

Depuis une dizaine d'année, Marie-Louise souffre de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge : "_Je voyais les lignes sur les livres toutes déformées_, je voyais aussi les barres sur mon balcon toutes tordues". Ce sont certains symptômes de cette maladie, avec aussi parfois l'impression de voir un point noir quand on fixe quelque chose. Marie-Louise, âgée de 90 ans suit un traitement : "J'ai eu plein de piqûres, dans l'oeil. On me donne des gouttes, ça adoucit".

Ces traitements permettent de freiner l'avancée de la DMLA, qui est l'une des premières causes de cécité chez les plus de 55 ans. Mais attention, cette maladie concerne aussi d'autres personnes : les personnes diabétiques doivent se faire surveiller tout comme les personnes atteinte d'une myopathie très forte. Cette maladie peut se déclarer avec l'âge et par hérédité, mais aussi à cause d'une consommation de tabac ou d'une alimentation trop peu équilibrée.

Un dépistage rapide et sans douleurs

Si la maladie est détectée assez tôt, il est possible de la traiter et d'éviter de trop grandes séquelles pour la vue. Jusqu'à vendredi 28 juin, une campagne de dépistage est lancée dans toutes la France. A Saint-Étienne, on peut se faire dépister au centre mutualiste d'ophtalmologie. L'examen dure une dizaine de minutes et il est très simple : "On fera une photo du fond d’œil et un OCT de la macula, c'est un examen indolore, ce sont des photos qui nous permettent d'examiner la macula en coupe et de voir s'il y a une atteinte ou non. Et ça ne fait pas mal ! Et ensuite vous verrez ophtalmologiste qui vous décrira l'examen et qui vous dira s'il faut faire une consultation plus approfondie ou non", détaille le docteur Caroline Urrea.

Les dépistages sont gratuits pour les personnes de plus de 55 ans et il faut prendre rendez-vous au centre mutualiste d'ophtalmologie au 04.77.12.11.22.