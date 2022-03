Saint-Etienne : des soignants testent une combinaison pour changer de regard sur l'obésité

Ce vendredi, c'est la journée mondiale de lutte l'obésité. Pour changer leur regard et améliorer la prise en charge des patients obèses, le centre médical des 7 Collines, à Saint-Etienne propose de se glisser dans la peau de ces personnes à l'aide d'une combinaison. Cette combinaison faite de blocs en mousse recouvre tout sauf le visage, les mains et les pieds. Elle ne pèse que 15 kg mais son volume permet de simuler ce que ressent en réalité une personne d'environ 1m75 et de 200 kg.

"Allongée sur un fauteuil, je me sens compressée, je ne vois plus rien à part mes pectoraux", constate Noémie, étudiante infirmière en 2e année, qui s'est livrée à quelques exercices. "Il y a une appréhension de tomber, je ne sais pas trop où je m'assois, si je suis bien installée, je ne peux pas le voir non plus. Je n'imaginais pas du tout ça comme ça, je suis un peu surprise et choquée. Ça doit être dur dans la vie de tous les jours."

Ramasser un objet, c'est compliqué

Mais c'est loin d'être la seule difficulté quotidienne pour ces personnes. Les mouvements les plus simples sont des épreuves. "Ramasser un objet, c'est compliqué", explique Stéphane Triolaire, psychomotricien au centre médical des 7 Collines, qui supervise les exercices. "Se mettre par terre en cas de chute, se relever ou se retourner, se mettre sur une table d'examen chez le médecin, parce qu'il y une peur de basculer de l'autre côté... c'est très compliqué."

Des gestes auxquels sont aussi confrontés les soignants qui les accompagnent, d'où l'intérêt de mieux les sensibiliser pour développer leur empathie. L'objectif est de pouvoir se dire : "un patient obèse, maintenant je le verrai différemment, et je travaillerai avec différemment", ajoute Stéphane Triolaire. "Si le patient ne fait pas ce que je lui demande, c'est aussi parce qu'il ne peut pas le faire." Le centre médical prévoit de renouveler ces ateliers au moins jusqu'au printemps à raison d'une séance par mois.