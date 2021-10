Saint-Étienne-du-Rouvray veut créer sa propre mutuelle communale

À Saint-Étienne-du-Rouvray, plus de 2.700 habitants n'ont pas de complémentaire santé. La ville veut donc créer une mutuelle communale, et lancé une enquête santé auprès des habitants.

Avez-vous déjà renoncé ou reporté un soin pour des raisons financières ? Avez-vous des difficultés à prendre rendez-vous chez un spécialiste ? Avez-vous une complémentaire santé ? Voici quelques unes des questions posées aux habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray. La ville a lancé le 25 septembre, et jusqu'à fin octobre, une enquête santé pour connaitre les besoins des habitants.

Avoir un panier de soins acceptables par rapport au prix de la cotisation

Elle leur propose également la création d'une mutuelle communale, car à Saint-Étienne-du-Rouvray, plus de 2.700 habitants n'ont pas de complémentaire santé. "Je pense qu'on peut être un facilitateur en négociant avec des mutuelles, pour avoir un panier de soins acceptables par rapport au prix de la cotisation. Il ne faut pas rêver, on ne peut pas dire que ça va coûter trois sous, mais de dire, 'il y a le minimum pour que vous soyez en sécurité'. On sait que des gens ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières", Marie-Pierre Rodriguez, conseillère municipale à Saint Etienne du Rouvray.

Marie-Pierre Rodriguez est conseillère municipale à Saint-Etienne-du-Rouvray en charge des questions de santé Copier

Reportage France Bleu Normandie Copier

Un premier bilan de l'enquête santé sera réalisé le 22 novembre, lors d'un forum du développement durable et de la solidarité Puis un appel à partenariat sera lancé auprès des mutuelles.