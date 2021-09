Saint-Etienne : faible mobilisation avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants

Devant l'entrée de l'hôpital, Marie et Jacky observent avec curiosité ces soignants qui refusent le vaccin "chacun son affaire mas nous on est pour le vaccin. Les soignants ils sont toujours à la recherche de la guérison et là... oui c'est étonnant mais en même temps je ne sais pas de quel côté ils voient ça eux".

Mais d'autres patients se montrent moins tolérants "j'ai une fille qui est infirmière et elle s'est fait vaccinée si tôt qu'on lui a dit et je trouve que c'est très bien. Il faut prendre des précautions. Aussi bien pour soi que pour les autres. Il faut montrer le bon exemple. nous, on nous dit d'y aller. Ils ont qu'à le faire eux-aussi".

Montrer l'exemple : c'est justement ce type de discours qui hérisse Carole, une infirmière qui refuse de se faire vacciner : "on nous stigmatise, nous, les soignants, soi-disant pour montrer l'exemple alors que l'année dernière quand on était positifs au covid, on venait travailler. Donc c'est pas une histoire de complot, de vaccin, c'est plutôt : comment ils ont fait ça. Le gouvernement depuis un an et demi, comment il nous vend les choses".

Car cette opposition au vaccin c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol plus global selon Morgane aide-soignante "la manière dont les choses ont été amenées, ce n'est pas normal. On reste quand même des êtres humains avant d'être des soignants. c'est un tout. Un tout de beaucoup de choses. De tout ce qui s'est passé en un an".

Morgane qui craint que certaines de ses collègues ne soient mises à la porte et que cela fragilise encore un peu plus l'hôpital.