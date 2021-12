Saint-Etienne : huit nouveaux médecins pour remplacer les démissionnaires de l'institut de cancérologie

C'est une nouvelle rassurante pour les ligériens atteints de cancer : l'offre publique de soins pour les traiter sera préservée. Et pourtant, ce n'était pas gagné : à l'été dernier, pour protester contre la fusion annoncée entre le CHU de Saint-Etienne et l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), la quasi totalité des praticiens de l'ICLN avait annoncé son intention de démissionner !

Alors pour trouver des remplaçants, la direction du CHU de Saint-Etienne a appelé les hospices civils de Lyon à la rescousse. Les lyonnais ont ont fait jouer leur carnet d'adresse et en moins de six mois, huit médecins (en équivalent temps plein), spécialistes en cancérologie, se sont engagés à venir exercer à Saint-Etienne. Certains sont déjà arrivés ; les autres seront là en janvier prochain. Trois assistants hospitalo-universitaires sont également annoncés pour novembre 2022.

Travailler en lien avec Lyon pour accéder à des traitements innovants

Olivier Bossard, le directeur du CHU de Saint-Etienne espère donc apaiser les craintes des patients actuellement suivis par l'Institut Lucien Neuwirth : il n'y aura pas de rupture de traitement ni de prise en charge. Et il va même plus loin en estimant que la fusion entre son établissement et l'ICLN sera profitable aux patients. D'abord parce que cette fusion s'accompagne d'un nouveau projet médical qui prévoit d'améliorer les techniques de soins. Mais aussi parce que le nouveau projet médical s'appuie notamment sur un travail étroit avec les hospices civils de Lyon (HCL). "Avec les cohortes de malades du bassin stéphanois et celles des HCL et notamment de Lyon sud, explique-t-il, nous allons atteindre des volumes de patients qui sont très significatifs et qui intéresseront les laboratoires pharmaceutiques qui conduisent les processus de recherche au niveau international et qui permettent d'accéder aux traitements innovants."

Quant à la fusion entre le CHU et l'ICLN, elle aura bien lieu au 1er janvier 2022 et fera passer Saint-Etienne du 26ème au 20ème rang des CHU de France (sur 32). Les plus de 450 salariés de l'ICLN deviendront agents du CHU stéphanois.