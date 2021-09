Saint-Étienne : inquiétudes autour de la fusion du CHU et de l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth

Un départ à la retraite, cinq démissions, deux départs pour des évolutions de carrière, en tout ce sont huit oncologues, aujourd'hui titulaires à l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) qui quitteront leurs fonctions d'ici le 1er janvier prochain, date annoncée de la fusion administrative entre l'ICLN et le CHU de Saint-Étienne.

Hier dans une conférence de presse, les dirigeants des deux structures et les présidents de leurs commissions médicales d'établissement respectives (CME) ont fait savoir que seuls trois de ces huit départs seraient remplacés au premier janvier. Il y aura donc moins d'oncologues sur Saint-Étienne dans le service public l'année prochaine. Un choix justifié par une volonté d'harmoniser les compétences de l'ICLN et du CHU, sans faire de doublons.

L'accent est mis également sur l'innovation technologique. L'ICLN est en train d'installer son nouvel accélérateur de particules, et deviendra compétent courant 2022 pour effectuer des traitements Car-T Cells, une méthode de cancérologie qui apprend au système immunitaire du patient à se reconnaître par lui-même les cellules cancéreuses.

Pour nous, ça ne justifiait pas la fusion !

L'innovation, les syndicats sont pour. "On a pas le choix, explique Elisabeth Seauve, élue CGT à l'ICLN, mais pour nous ça ne justifiait pas la fusion! Notre accélérateur de particules, il commençait à devenir obsolète, c'était dans le projet de l'établissement depuis longtemps de le remplacer, pour les Car-T Cells Pareil, c'est dans le projet d'établissement depuis longtemps."

Des patients inquiets pour leur suivi

Angélique Dupré aussi est inquiète. Elle fait partie de Jeune et Rose, une association ligérienne qui suit des jeunes femmes souffrant d'un cancer du sein. "On se demande si ça ne va pas avoir une répercussion sur notre suivi, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur des retards au niveau des rendez-vous?" Plusieurs des jeunes femmes qu'elle suit ont appris avec surprise par la presse que leur oncologue à l'ICLN démissionnait. "En plus nous jeunes femmes on a parfois des problématiques qui sont bien spécifiques et on a besoin d'avoir un contact particulier avec son oncologue."

Le nouveau projet médical en cours d'élaboration par le CHUSE et l'ICLN prévoit une réorganisation de l'accueil des patients. Avec la mise en place, dans le courant de l'année 2022, d'un guichet unique, qui redirigera patients et soignants vers le service sont ils ont besoin. En attendant Angélique Dupré n'est pas rassurée. "On se demande si on va toujours être suivie par notre oncologue actuel, donc on se dit que notre prochain rendez-vous, peut-être se fera avec un autre oncologue alors qu'on a pas été au courant. Donc oui ça génère quand même des questions, des angoisses, certaines inquiétudes oui."