Saint-Étienne : la distribution de masques réutilisables aux habitants est lancée

Annoncée depuis plusieurs semaines, la distribution de masques grand public organisée par la Ville de Saint-Étienne est lancée. Vous ne trouverez pas les deux masques prévus par habitant sous enveloppe dans votre boîte aux lettres comme cela a pu se faire dans certaines communes. Non, les masques doivent être retirés dans divers lieux, et selon un dispositif bien précis.

Retrait en pharmacie et au stade Geoffroy-Guichard

Pour commencer vous devez avoir reçu un courrier de la ville. Si ce n’est pas le cas, pas de panique, il peut encore arriver cette semaine. Dans ce courrier, il est rappelé que les masques fournis sont en textile, réutilisables, et aux normes AFNOR. Et en bas du courrier, vous trouverez l’adresse du lieu où retirer ces masques : soit d’une pharmacie – une cinquantaine sont mobilisées – soit à la billetterie du stade Geoffroy-Guichard, où il est possible de retirer les masques dès mardi matin. La mairie de Rochetaillée doit également servir de point de retrait.

Production stéphanoise

Pour retirer vos masques justement, vous devez présenter le fameux courrier envoyé par la Ville et une pièce d’identité. Attention, lisez bien la lettre en entier car en plus de l’adresse du point de retrait, il y a une date. Et vous ne pourrez pas retirer vos masques avant cette date. Une fois vos masques récupérés, ne jetez pas le courrier de la Ville, il vous servira encore pour le retrait des masques distribués cette fois par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une fois qu'ils auront été livrés à la municipalité stéphanoise.

D’ici lundi 25 mai, si vous n’avez pas reçu le courrier de la mairie de Saint-Étienne, il sera encore possible de retirer vos masques en mairie de proximité avec votre pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et votre livret de famille.

Les masques commandés par la Ville de Saint-Étienne ont été produits par trois entreprises locales : Neyret, AJ Biais (Jabouley), et Eurosandow.