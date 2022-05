Saint-Etienne lance son plan cancer et une grande consultation auprès des habitants

C'était une promesse de campagne du maire, Gaël Perdriau, le "plan cancer" est lancé ce vendredi à Saint-Etienne. Des auditions seront menées dans le cadre d'une grande consultation avec des associations, des usagers et des professionnels de santé. Les Stéphanois sont également invités à donner leur avis et faire leurs propositions. Une plateforme de concertation en ligne s'ouvre ce vendredi pour recueillir les idées de chacun autour de huit thématiques liées au cancer (addictions, activité physique, alimentation, environnement, précarité...). Un plan d'actions s'appuyant sur ces propositions sera ensuite présenté d'ici fin 2022.

Une "village prévention" pour sensibiliser le grand public

Ce vendredi, un village sur la prévention des cancers est installé sur la place Jean-Jaurès, de 10h à 16h. Il sera composé d'ateliers d'associations et de stands de prévention répartis autour de différents thèmes. Vous pourrez y découvrir la pratique du jardin potager, de la méditation, du théâtre d'improvisation ou du yoga.

La Comète accueille également, dès 16h30, une exposition autour des facteurs de risques des cancers et les actions de prévention à mettre en place pour s’en prémunir. À 17h50, le professeur Franck Chauvin, directeur de la prévention et de la santé des populations au CHU de Saint-Étienne, animera une conférence, suivie d'une table ronde sur le thème "Ville, cancer et bien-être". Un concert est prévu le soir.

La programmation est gratuite et ouverte à tous.

En France, 1000 diagnostics de cancer sont faits chaque jour et 40% d'entre eux pourraient être évités grâce à une meilleure prévention des facteurs de risques.