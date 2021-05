Saint-Étienne : le point sur le "Village Santé" de Cosem qui doit ouvrir fin 2021

Le Village Santé Cosem prévoit d'ouvrir ses portes en novembre ou décembre 2021, selon le directeur de l'association Cosem (Coordination des œuvres sociales et médicales). Après les travaux de démolition de l'ancienne galerie commerciale Dorian, dont le plus gros est terminé, le chantier se poursuit sur les 5 200 m2 que le Cosem investit.

Un parking de 60 places au premier étage

Le premier étage où était implantée la Fnac est transformé en parking où pourront se garer soixante voitures.

Et c'est au rez-de-chaussée que s'installeront les professionnels de santé sur 2 500 m2. Les travaux sont suivis par plusieurs directeurs de développement qui gèrent aussi la négociation des partenariats.

Une pharmacie qui hésite et un labo d'analyses partenaire

La pharmacie voisine, actuellement à l'angle des rues Blanqui et Louis-Braille s'y installera-t-elle ? Le directeur de Cosem et d'autres acteurs du dossier l'annonce comme si c'était fait mais le pharmacien lui, hésite. "Certes, ça fait très envie" nous confie-t-il. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Avant que paraisse l'arrêté préfectoral qui l'autoriserait à déménager de l'autre côté de la rue, il faut en passer par "plus d'un an de procédure, après la promesse de bail, auprès de l'Agence régionale de santé qui consulte l'ordre des pharmaciens et les syndicats". Et puis "ça risquerait de faire des jaloux", estime le pharmacien qui craint alors que des confrères ne fassent des recours. Et surtout en ce moment, la vaccination contre le Covid-19 l'occupe beaucoup. "La santé publique avant tout, on verra après", conclut-il.

Le Cosem annonce aussi des services de radiologie et de biologie médicale. En fait, il devrait s'agir d'un partenariat avec Cerballiance qui n’emménagera pas au sein du centre mais sera en mesure d'analyser les prélèvements réalisés par les infirmiers salariés de Cosem.

Des discussions seraient aussi plus ou moins avancées avec des masseurs kinésithérapeutes, des ostéopathes mais aussi un acupuncteur. Ces professionnels doivent signer un bail pour intégrer ce Village santé. C'est ainsi que le directeur de Cosem dit se rendre une fois par an à Saint-Étienne, comme ce doit être le cas d'ici la fin de ce mois d'avril.

Cette offre paramédicale constituera les deux-tiers du centre de santé. L'autre tiers abritera des cabinets où doivent se relayer des médecins de différentes spécialités et des dentistes qui seront eux salariés de Cosem. Il est toujours question de plusieurs dizaines de médecins et d'une vingtaine de dentistes.

Comment les futurs médecins et dentistes sont recrutés

Leur recrutement est géré par Cosem en interne. Ses huit recruteurs démarchent partout en France mais aussi en Europe centrale, en Grèce, en Espagne et au Portugal. Il s'agit de praticiens francophones diplômés dans leur pays. Pour vérifier leur niveau et la qualité de leur travail, le Cosem explique les contrôler en les prenant à l'essai durant quatre mois, dans un de ses centres sur Paris ou à Évry, où ils sont "coachés" par d'autres professionnels de santé déjà employés par le Cosem.

Au moins 30 postes d'hôtes d'accueil et de personnels soignants

Cosem doit aussi créer au moins 30 postes pour faire tourner le Village santé : des hôtes d'accueil mais aussi des infirmiers, des aides-soignants et des assistants dentaires.

Leur recrutement devrait débuter durant l'été 2021. Pour ces postes, le besoin pourrait monter à cinquante personnes selon le développement du centre stéphanois.

Un centre Cosem également à Lyon

Le Cosem se déploie en province avec plusieurs projets plus ou moins avancés à Lyon, au 44 cours Gambetta mais aussi à Orléans ou encore Nantes.