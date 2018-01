Le pic d'épidémie de la grippe n'est pas encore atteint, et les cabinets de médecins sont saturés à Saint-Etienne. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner.

Saint-Étienne, France

Vous avez des courbatures ? Beaucoup de fièvre ? Impossible de sortir du lit ? C'est sûrement la grippe. Le virus est déjà bien installé dans la Loire. Autant pour un rhume, on peut simplement aller prendre conseil chez son pharmacien, mais pour la grippe, le passage par la case médecin est obligatoire, car les complications peuvent être graves. Les enfants ou les personnages âgées, dont le système immunitaire est plus faibles, sont encore plus exposées.

Beaucoup de médecins généralistes sont en vacances

Sauf que pour trouver un médecin en ce moment à Saint-Etienne, c'est très compliqué. Au fil des appels, les messages s'enchaînent et se ressemblent : "Notre service est actuellement saturé, veuillez rappeler ultérieurement. En cas d'urgence, appelez le 15."

"Il y a très peu de médecins en ce moment, tout le monde est en vacances, explique Haouaria Benyakhou, médecin dans le quartier de Montreynaud à Saint-Etienne. Et la demande est très, très, très importante." Alors à peine a-t-elle repris le travail le 1er janvier que son cabinet était pris d'assaut : elle prend jusqu'à 30 patients par jour, qui viennent pour des infections moins graves que la grippe pour l'instant. En revanche, si un enfant est atteint du virus, elle s'arrange pour le faire passer entre deux consultations.

J'ai failli faire le 15, mais déranger le 15 pour un médicament quand même ... "- Suzanne, patiente en mal de médecin généraliste.

Même avec des médecins qui gonflent leur journée, trouver un rendez-vous relève du parcours du combattant pour les patients. Le mari de Suzanne avait besoin de médicaments : "J'avais besoin d'un médecin pour mon époux parce que son médecin traitant est en vacances. J'ai appelé SOS Médecin tout l'après-midi, parce que ce n'était pas une urgence, raconte-t-elle énervée. J'ai dû attendre jusqu'au soir ! _J'ai failli faire le 15_, mais déranger le 15 pour un médicament quand même ..."

Les patients se reportent sur les urgences

Face au manque de médecin, beaucoup appellent le SAMU. Pour l'instant, les urgences ne croulent pas sous les patients qui arrivent pour une grippe, mais la situation pourrait évoluer rapidement quand l'épidémie atteindra son pic, si les médecins généralistes croulent toujours sous les consultations.

Pas trop tard pour se faire vacciner

Si ce n'est pas pour la première fois, vous pouvez vous faire vacciner en pharmacie. Un dispositif expérimenté cette année en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a plutôt du succès : dans les officines du centre ville de Saint-Etienne, entre 60 et 80 personnes sont venus se faire vacciner contre le virus. Il n'est pas trop tard pour le faire, mais il faut compter entre 1 semaine et 15 jours pour que le vaccin fasse effet.