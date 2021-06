Saint-Étienne : "les stocks de sang sont à douze jours, quand il en faudrait quatorze pour être confortable"

Continuer à donner son sang malgré la crise sanitaire : c'est l'appel de l'Établissement Français du Sang. Le Dr Alain Lefebvre, responsable du site de prélèvement de Saint-Etienne en charge du sud de la Loire et de la Haute-Loire répond à nos questions sur une situation inédite : des stocks bas et des freins liés à la crise sanitaire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : quand vous jetez un coup d’œil aux stocks de sang actuellement dans votre centre, qu'est-ce-que vous voyez ? Une pénurie, tout juste de quoi tenir, ou bien un peu d'avance ?

Dr Alain Lefebvre : On ne va pas parler de pénurie. Il n'y a pas de pénurie, mais les stocks sont bas. J'ai devant les yeux les derniers résultats de mon stock : on est à douze jours de stock, alors que pour être confortable, on devrait être à quatorze jours. Mais attention, on a certains groupes très bas comme O+, les donneurs universels. Ce stock est à 7.7 jours, sous la barre des dix jours, ce qui entraîne des alertes.

Des stocks bas et donc cette campagne pour inciter aux dons, ça arrive chaque année. Mais vous le dites, on a jamais été aussi bas que cette année. Comment vous expliquez cette baisse ?

On peut l'expliquer par la crise sanitaire. On a eu des collectes qui ont été annulées, les collectes de l'enseignement pour des problèmes d'organisation et puis parce que les étudiants n'étaient pas présents. En entreprise également, là aussi pour des raisons d'organisation, mais parce que les gens ne sont pas présents, parce qu'ils sont en télétravail. Tout ça nous a impacté. Sur mon site de Saint-Étienne, nous en avons annulé quatorze. Heureusement, grâce aux associations, grâce aux communes et aux municipalités, nous avons pu mettre en place des collectes rapidement pour compenser. Mais il y a quand même un delta depuis le début d'année d'environ 500 dons, uniquement pour Saint-Étienne.

Est-ce qu'il peut aussi y avoir un effet de rattrapage dans les hôpitaux, avec une reprise des opérations hors Covid, et donc, une augmentation des besoins en sang actuellement?

Tout à fait. Lorsqu'on a eu des périodes de confinement avec la crise sanitaire, avec l'augmentation des malades Covid et donc les déprogrammations de certaines interventions chirurgicales, on a eu une diminution des demandes au niveau des établissements de santé. Mais là, avec la reprise, il y a une reprise accélérée des programmes d'interventions chirurgicales qui peuvent nécessiter des transfusions sanguines. Et donc, il y a une demande qui est accélérée de la demande. Malheureusement, on est toujours avec des stocks qui restent bas. On n'a pas une mobilisation suffisante actuellement, liée à la reprise de l'activité, mais également parce que les gens en profitent pour passer du temps à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on met en place plein d'actions pour les sensibiliser. On est dans une période justement où on a mis en place le challenge "Prenez le relais", un challenge pour tous les donneurs qui viennent donner et qui ensuite passent le relais à leurs collègues. Lundi c'était la la Journée mondiale des donneurs de sang, qui a bien marché sur notre site. Il n'y a pas eu d'explosion ou un afflux important de donneurs, mais on est content parce que ça a bien marché par rapport à notre prévisionnel.

Que fait-on quand on a attrapé le Covid ou bien qu'on vient juste de se faire vacciner ?

Alors quand on a attrapé le Covid, si on est testé positif sans symptômes, il faut attendre quatorze jours. Si il y a des symptômes, il faut attendre quatorze jours après la fin des symptômes, donc un délai de 28 jours. Si on est vacciné, ça ne contre-indique pas du tout au don du sang. On a des donneurs qui sont venus après avoir été vaccinés le matin. La seule chose, ce sont ces effets secondaires qui peuvent apparaître, comme un petit syndrome grippal. Là, bien sûr, il faut attendre un peu.