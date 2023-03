Saint-Étienne : trois chercheurs parmi les plus cités au monde selon l'Université de Stanford

Nos chercheurs stéphanois sont mondialements connus...et reconnus ! L'université américaine Stanford a dévoilé sa liste des chercheurs les plus cités au monde, autrement dit les plus influents. Et parmi eux on trouve trois chercheurs de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE).

Il s'agit de Joël Rech, Guillaume Lavoué et Hassan Zahouani. Cette liste, considérée comme la plus prestigieuse de son genre, identifie 160 000 chercheurs comme les plus influents parmi plus de 8 millions de scientifiques actifs dans le monde.

Joël Rech est enseignant chercheur à l'ENISE depuis 2001. Sa spécialité à lui, ce sont les procédés de fabrication : "Mon travail c'est de trouver de nouveaux procédés qui permettent de rendre les composants mécaniques plus fiables et surtout plus durables", détaille le chercheur.

Un métier qui s'inscrit parfaitement dans les problématiques modernes : "Un des enjeux aujourd'hui, c'est d'éviter de refabriquer les composants, pour des questions évidemment écologiques."

Et on peut dire que Joël est un homme comblé "J'ai toujours été passionné de mécanique. Démonter, remonter et fabriquer aussi, être capable de fabriquer par moi même. Donc aujourd'hui, je travaille en fabrication et j'invente des connaissances. J'invente des procédés, c'est parfait", sourit le chercheur. Alors comment on fait pour inventer un procédé? Ça paraît presque simple quand c'est Joël qui nous l'explique : "On va regarder ce qui existe déjà puis analyser les faiblesses. Ensuite on réfléchit à un procédé qui règle ces faiblesses. Un procédé ne réinvente pas les lois de la nature, il les combine différemment. De la même façon qu'un cuisinier commence par faire les recettes des autres avant d'être capable d'inventer ses propres recettes", image le chercheur.

"C'est une belle reconnaissance, ça veut dire que d'autres y trouve un intérêt"

Alors, Joël Rech n'est pas aux fourneaux évidemment : ses domaines de prédilection sont l'aéronautique et le nucléaire : *"*Pour faire en sorte que les avions, les hélicoptères soient plus fiables quand on monte dedans ; que ce soit le train d'atterrissage ou le moteur. On travaille beaucoup aussi pour l'industrie de l'énergie, donc notamment l'augmentation de la durée de vie des centrales nucléaires ; qu'elles puissent durer très longtemps sans avoir des interruptions tel qu'on le voit aujourd'hui", détaille le chercheur.

Ses travaux ont été cités pas moins de 8 000 fois en 20 ans. Alors, ce n'est pas le but, évidemment, mais ça fait toujours plaisir : "Ce n'est pas pour ça qu'on travaille, mais c'est une forme de reconnaissance. Ça veut dire que d'autres y trouvent un intérêt. La communauté scientifique mondiale, puisque c'est bien quelque chose qui est à l'échelle, complètement internationale". Et puisque l'innovation ne s'arrête jamais, le chercheur commence à travailler sur les composants mécaniques utilisés en médecine, comme par exemple les prothèses.