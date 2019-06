Saint-Étienne : un appareil innovant pour la rééducation post-AVC au CHU

Saint-Étienne, France

Le savoir-faire stéphanois s'exporte à travers l'Europe, notamment le savoir-faire médical. La start-up Dessintey annonce une levée de fonds pour commercialiser son dispositif vers des pays européens. Ce dispositif permet de mieux accompagner et d'aider les personnes souffrant d'hémiplégie, après un accident vasculaire-cérébral par exemple.

Le professeur Pascal Giraux, chef du service de rééducation du CHU de Saint-Étienne est à l'origine du projet, après 10 années de recherches : "C'est de la thérapie miroir. On utilise en fait des mouvements qui sont faits avec la main saine pour donner une vison d'un mouvement qui est correctement réalisé avec le membre lésé." Par exemple, pour une personne paralysée du côté droit, les médecins enregistrent des images de la main gauche en mouvement, renverse l'image et la diffuse sur un écran. Lors des séances, la main droite et paralysée est cachée par cet écran, que regarde le patient. Ainsi, en essayant de bouger sa main paralysée et en regardant l'image en mouvement, il a l'impression qu'il bouge : le cerveau est trompé.

Plus de temps de rééducation

Avec cet appareil, le temps de ré-éducation des patients est augmenté. C'était tout l'objectif du professeur Pascal Giraux : "C'est un des défis du développement des technique de rééducation, c'est d'avoir des dispositifs pour lesquels les patients sont quasiment autonomes pour qu'ils travaillent 2 à 3 heures par jours."

Certains patients demandent même à utiliser l'appareil, comme Laurent. Il a été victime d'un AVC en octobre 2018 : "_Je voyais les autres l'utilisait et je me demandais pourquoi pas moi. Alors j'ai demandé et ils m'ont fait un programme_. C'était compliqué sur la mobilité fine, tout ce qui était l'écriture, c'est encore compliqué, mais il y a de gros progrès".

Aujourd'hui, des centaines de patients sont aidés par Dessintey, à Saint-Étienne mais aussi dans 25 centres de ré-éducation en France. Bientôt, le dispositif sera installé dans d'autres pays européens. Dans la start-up, le professeur Giraux est accompagné de Nicolas Fournier, ingénieur et de Davy Luneau, spécialiste de la motricité : après plusieurs congrès, ils ont fait connaitre l'appareil et le savoir-faire stéphanois. "On a des commandes et choses en cours. On commence à vendre sur les pays limitrophes notamment Suisse, Belgique, Luxembourg et Allemagne".

Le dispositif est commercialisé au prix de 40 000 euros, un prix qui se veut attractif pour du matériel médical. L'objectif, c'est d'équiper un maximum de centre de ré-éducation.