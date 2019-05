Un médecin stéphanois signe la tribune contre le fichage des "gilets jaunes" dans les hôpitaux

Saint-Étienne, France

Scandale dans le milieu médical : une centaine de médecins signent une tribune pour dénoncer un fichage des gilets jaunes depuis le début du mouvement. Après leur passage dans des hôpitaux parisiens, l'identité, les pathologies et l'appartenance des personnes seraient inscrites dans un fichier médical. De sorte, les gilets jaunes peuvent être répertoriés grâce à un logiciel médical.

Les médecins dénoncent cette pratique et ils ont signé une tribune récemment. Parmi eux, Jean-Michel Yeguiayan, médecin du travail à Saint-Étienne : "Cela s'est fait sans aucun respect des règles de protection des données pour les personnes, explique-t-il. _Et dans ce contexte, c'est une entorse aussi au secret médical parce que ce sont des données personnelles et le secret médical est bafoué_. Le secret médical reste à ce jour quelque chose que les médecins se doivent de défendre puisque c'est une chose qui assure la sécurité et la protection des patients. C'est également, pour nous, une des conditions de notre indépendance professionnelle et de la qualité de notre exercice".

Avec les autres signataires, Jean-Michel Yeguiayan demande une enquête parlementaire qui soit diligentée dans le cadre de ce qu'il s'est passé dans l'AP-HP avec l'utilisation du logiciel, mais aussi pour savoir qui a été listé et que les données soient effacées. Cette enquête doit aussi faire la lumière sur les autorisations qui ont permis ce listing.