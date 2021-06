Saint-Genest-Lerpt : mère et fils mobilisés pour le don du sang

Il est urgent de donner son sang. À l'approche de l'été, les réserves sont dans le rouge. Moins de 85.000 poches sont disponibles selon l'Établissement français du sang. L'EFS a lancé ce mercredi 9 juin le mois du sang pour inciter les citoyens et citoyennes à remplir des réserves mises à mal par la crise sanitaire.

Le don du sang, une tradition dans la famille Tabonnet

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner leur sang, on peut prendre exemple sur la famille Tabonnet à Saint-Genest-Lerpt. Véronique Tabonnet et son fils Enzo (20 ans) sont donneurs tous les deux.

Les Parents de Véronique étaient déjà investis dans le don du sang avant eux et ils ont décidé de perpétuer cette tradition familiale avec l'association de Saint-Genest-Lerpt créée en avril.

J'aime donner mon sang - Enzo

"Quand je sortais de l'école ou du collège je rejoignais souvent mes grands-parents dans les salles de collectes explique Enzo. J'aidais pour ranger et servir les collations. J'ai toujours aimé cette univers-là".

Du haut de ses 20 ans, Enzo est le benjamin d'une association composée en majorité de retraités. Avec d'autres jeunes ils s'occupent de la partie réseaux sociaux et viennent de lancer le compte Instagram de l'association : "On mettra des stories le jour des collectes et des publications en amont pour faire de la pub. Et puis moi je distribue aussi des affiches dans la ville ou je travaille et sur Saint-Etienne".

La première collecte de sang de l'association de Saint-Genest-Lerpt aura lieu le mardi 22 juin à la salle polyvalente Louis Richard entre 15h30 et 19 heures.