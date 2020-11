Saint-Germain-en-Laye : 31 cas de Covid-19 recensés au commissariat en deux jours

Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye est désormais le plus gros foyer épidémique policier dans les Yvelines. 31 cas ont été recensés en deux jours, soit plus que les 25 comptabilisés à Mantes-la-Jolie, la semaine dernière. Pour autant, le commissariat reste ouvert.

Le coronavirus est train de décimer les rangs de la police dans les Yvelines. Après la découverte de 25 cas parmi les policiers du commissariat de Mantes-la-Jolie la semaine dernière, dans une seule unité, c'est désormais le commissariat de Saint-Germain-en-Laye qui est touché. Au total, 31 fonctionnaires ont été testés positifs en seulement deux jours, sur un total de 150 policiers. Et cela touche tous les services.

Les tests antigéniques ont été réalisés en mairie, après la découverte du premier cas. D'autres seront réalisés en début de semaine prochaine, pour savoir si des policiers ont, entre-temps, été contaminés.

Pas de décontamination des locaux

En attendant, la vie suit son cours presque normalement au commissariat. Au grand dam du syndicat SGP Police-FO. "Nous avions demandé, dés vendredi soir, la fermeture des locaux, au moins pour le week-end, en attendant le décontamination, mais ça nous a été refusé par la direction départementale, regrette François Bersani, secrétaire départemental du syndicat dans les Yvelines. Même la décontamination n'a pas été faite et les policiers sont tenus d'être sur leur lieu de travail, même s'ils sont cas contact car dans la police, comme pour le personnel hospitalier, nous ne pouvons pas observer de période d'isolement."

Il s'inquiète pour le début de semaine prochaine. "Pour l'instant, l'absence des 31 malades ne se fait pas sentir, car les collègues enchaînent les vacations, mais en maintenant des personnels dans un lieu contaminé, on accroît le nombre de cas éventuels et on risque d'amputer encore plus le nombre de personnels présents dans cette circonscription de police." François Bersani explique que les missions quotidiennes de police-secours pourraient être effectués par d'autres commissariats si les contaminations venaient à augmenter.