Saint-Gilles-Croix-de-Vie : aucun cas positif sur 213 personnes testées à l'école Edmond Bocquier

Soulagement à l'école Edmond Bocquier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée : aucun cas positif n'a été détecté sur les enfants et leurs parents testés jeudi. Ils sont 213 à avoir subi ces tests.

213 tests, 213 résultats négatifs. C'est dire si tout le monde est rassuré à l'école Edmond Bocquier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les résultats ont été communiqués ce vendredi après-midi.

Les enfants de retour à l'école testés

Les enfants qui ont repris l'école et leurs parents volontaires ont été testés, à la demande des parents eux-mêmes et de la municipalité. Une demande après que sept membres du personnel sur 24 aient été détectés positifs, les 3 et 5 juin. Des cas asymptomatiques, d’ailleurs. Aucune de ces personnes n'a dû être hospitalisée, mais par mesure de précaution, le maire avait décidé de fermer l'école.