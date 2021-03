Saint-Herblain : l'établissement Santé Atlantique élu meilleure clinique de France

Le magasin américain "Newsweek" publie, ce jeudi, son palmarès des meilleurs établissements de santé publics et privés. La polyclinique Santé Atlantique de Saint-Herblain, septième du classement, occupe le premier rang des cliniques. Trois autres établissements nantais figurent dans ce classement.

C'est un classement scruté de près par les professionnels de santé et les directions hospitalières. Comme chaque année depuis trois ans, le magazine américain "Newsweek" publie en collaboration avec une entreprise spécialisée en analyse des données son palmarès des meilleurs établissements hospitaliers par pays. Révélé, ce jeudi, ce classement sacre Santé Atlantique à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, meilleure clinique de France et 94è meilleur établissement du monde.

Quatre établissements de Loire-Atlantique dans ce classement

"Ces résultats sont les fruits du travail de l’ensemble des équipes et d’une ambition collective, se félicite la direction de l'établissement qui se classe au septième rang national, tous établissements confondus. Newsweek salue la dynamique de l’établissement sur la mesure du résultat et la pertinence de nos prises en charge." Ces données ont en effet joué un rôle déterminant dans ce palmarès où sont pris en compte trois critères : les avis des patients, des experts médicaux (médecins, gestionnaires d'hôpitaux, professionnels de la santé) et l'indicateur clé de performance.

La publication américaine met également en avant trois autres établissements de santé de Loire-Atlantique. Le CHU de Nantes se hisse à la 12è place de ce classement dominé par l'hôpital Universitaire de la Pitié Salpêtrière à Paris. Quant à la clinique Jules-Verne et à l'hôpital privé du Confluent, ils se placent respectivement au 52 et 71ème rang de cette étude.