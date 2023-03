Saint-Jean-de-la-Ruelle : le quartier des Chaises a inauguré sa maison de santé pluridisciplinaire

A Saint-Jean-de-la-Ruelle, la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire (MSP) du quartier des Chaises a été officiellement inaugurée ce vendredi. La MSP Françoise Dolto succède en fait à l'ancien cabinet médical qui existait depuis 1977, et qui a été entièrement rénové et agrandi, avec 2 fois plus de surface (625 mètres carrés contre 300 auparavant). A l'intérieur, exercent désormais 20 praticiens dont 9 médecins généralistes, mais aussi 1 ostéopathe, 2 pédicures-podologues, 2 kinés, 5 infirmières et 1 orthophoniste.

4 médecins généralistes supplémentaires...

Il y a 8 ans, le cabinet médical comptait 5 médecins généralistes et son avenir était très incertain : "Il y avait un départ à la retraite, et nous ne trouvions pas de remplaçant, explique le Dr Gérard Klifa, à l'origine de cette MSP. On s'est dit qu'il fallait trouver une solution plus attractive, et c'est ainsi que nous avons abouti à un projet de maison de santé pluridisciplinaire. Notre grande fierté, c'est qu'on a réussi finalement à attirer 4 jeunes femmes médecins."

Le bémol, c'est que sur ces 4 jeunes femmes médecins, 3 ont exigé de travailler à temps partiel. Et c'est bien naturel, reconnaît le Dr Pascal Gorin : "Ce sont de jeunes mamans, elles ont aussi leur famille à gérer, souligne-t-il. Et quand on parle de mi-temps, cela veut dire qu'elles effectuent en fait 35 heures par semaine, car en moyenne, un médecin généraliste travaille au moins 55 heures hebdomadaires... De toute façon, il faut à la fois une structure comme la MSP et cette souplesse d'horaires pour espérer installer de jeunes confrères, femmes ou hommes d'ailleurs."

... et déjà 400 habitants sur liste d'attente

Compte tenu du contexte global de désertification médicale dans la métropole orléanaise, la MSP Françoise Dolto affiche déjà complet. Une liste d'attente a été ouverte, réservée aux habitants de St-Jean-de-la-Ruelle, et où figurent 400 personnes, qui espèrent trouver un médecin traitant. "C'est la preuve concrète que sur notre territoire, on est face à une problématique extrêmement préoccupante, commente Christophe Chaillou, le maire de St-Jean-de-la-Ruelle. Mais cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de solution miracle en la matière. C'est en travaillant avec les professionnels de médecine, qui montent des projets et s'investissent, qu'on parvient malgré tout à avancer." Ainsi la MSP participe au système de soins non programmés de la métropole , et accueille chaque semaine 25 patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui ont appelé le 07 88 85 71 51.

Les travaux de rénovation et d'extension pour cette MSP (qui ont démarré en 2018) ont coûté au total 1,6 millions d'euros (900 000 euros apportés par la ville de St-Jean-de-la-Ruelle qui touchera les loyers payés par les praticiens, 400 000 euros par l'Etat et 300 000 euros par la Région Centre-Val-de-Loire). Cette réalisation porte à 23 le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires créées dans le Loiret.