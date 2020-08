Une bonne partie des policiers de Saint-Jean-de-Luz en quatorzaine à cause de deux cas de Covid-19

Tout commence le 10 août, avec un test positif au Covid-19 sur un jeune adjoint de sécurité du commissariat de St Jean de Luz. Il avertit sa hiérarchie et immédiatement le protocole du ministère de l’Intérieur est mis en oeuvre. Il prévoit notamment une visite à la médecine du travail, le port du masque pour tous ses collègues qui ont été en contact avec lui, et le renforcement des mesures barrières. Mais deux jours après, mercredi 12 août un autre policier est également contrôlé positif. L'homme appartient à la même brigade que le premier cas. Une bonne partie du personnel est alors placé à l'isolement et l'Agence Régionale de Santé (ARS) décide de prendre les choses en main: elle organise un dépistage total du commissariat.

88 agents sont testés

L'ensemble du personnel du commissariat luzien est pris en charge ce vendredi 14 août par un laboratoire privé qui organise les tests pour 88 agents. Les résultats seront connus dimanche. Quoi qu'il en soir les mesures sanitaires de base, port du masque ou encore utilisation du gel hydroalcoolique, sont imposées aux visiteurs qui se rendent dans les locaux du commissariat. Le commissariat reste ouvert au public et la Police assure sa mission avec les agents qui ne sont pas mis à l'isolement.

Le commissaire de St Jean de Luz, Olivier Calia se veut rassurant: "je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu une contamination au sein de la brigade". En attendant, les cas contact sont placés en arrêt maladie. "Ça nous oblige à jongler en terme d’organisation -reconnait Olivier Calia- mais ça n'a pas un impact majeur sur la qualité du service public".

" La situation n'a pas d'impact majeur sur la qualité du service public "- Olivier Calia Commissaire de police Copier