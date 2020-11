Saint-Julien-Vocance : un habitant porté disparu retrouvé par le maire

Un habitant de Saint-Julien-Vocance (Ardèche), porté disparu depuis ce lundi 4 novembre a été retrouvé près de 24 heures plus tard, en pleine forêt. Il se trouvait à trois kilomètres des premières habitations.

Cet Ardéchois de 61 ans aurait des idées suicidaires. Il aurait quitté son domicile en tongs et sans téléphone vers midi. Sans nouvelles à 15 heures, sa famille a donné l'alerte aux gendarmes.

Quinze gendarmes, le maire et cinq conseillers municipaux sont partis à sa recherche

Quinze militaires ont été mobilisés. Un hélicoptère a été pré-engagé parce que la zone est sinueuse. La nuit étant tombée, il n'a finalement pas décollé.

Christian Archier, le maire de Saint-Julien-Vocance et cinq conseillers municipaux sont également partis à sa recherche aussi jusqu'à 21 heures ce lundi ; et on repris leur recherche dès 6 heures ce mardi matin. L'élu a fini par retrouver le disparu vers 8 heures du matin : "il était frigorifié, il passé la nuit en pleine forêt et il fait 6 degrés. Mais il allait plutôt bien. Il m'a dit qu'il s'était perdu en balade".