La rupture accidentelle d'un câble de fibre optique, lundi après-midi à Saint Junien, a impacté 7.500 clients mais aussi les services de secours de la Corrèze et de la Creuse. Les numéros d'urgence ont dû être rebasculés sur la Haute-Vienne, avant un retour à la normal ce mardi au petit matin.

Saint Junien : 7.500 clients et les services de secours impactés par une coupure fibre

La rupture accidentelle d'un câble de fibre optique à Saint Junien a privé d'internet et téléphone 7.500 foyers et impacté les services de secours - illustration

La coupure d'un câble de fibre optique Orange, survenu sur un chantier lundi après-midi à Saint Junien, a impacté 7.500 clients dont de grandes entreprises, privés d'internet et de téléphone jusqu'à 4h ce mardi matin. Les numéros des services de secours (17 et 18) de la Corrèze, de la Creuse et de la Charente ont également été perturbés.

En effet, cette fibre est un des équipements stratégique du réseau Orange, desservant plusieurs départements. L'accès aux numéros de secours a pu être rapidement rétabli par des solutions d'urgence et provisoires.

Une intervention longue et difficile

Mais la réparation du câble lui-même a posé des difficultés aux équipes d'Orange, mobilisées en grand nombre dès hier après-midi et durant toute la nuit. Les dégâts ont nécessité des travaux qualifiés de "lourds" par l'opérateur et rendus délicats par le froid et l'obscurité.

Le réseau a été rétabli vers 4h mardi matin mais il reste sous surveillance. Les équipes techniques d'Orange veulent s'assurer que le câble n'a pas été fragilisé sur une autre section.