Saint-Lô Agglo lance une enquête santé et bien-être auprès de ses habitants

Quels sont les besoins des habitants de Saint-Lô Agglo en matière de santé ? Non, ce n'est pas la base d'un programme électoral. C'est une étude, un questionnaire, que vient lancer l'agglomération saint-loise pour bâtir un contrat local de santé, avec l'Agence régionale de santé et d'autres partenaires, comme la CPAM, la MSA, le conseil départemental ou encore la ville de Saint-Lô.

Ce contrat, qui devrait être signé début 2021, établira un programme d'actions concrètes et spécifiques au territoire saint-lois, en matière de santé et de prévention.

Une enquête jusqu'au 10 avril

Pour ce faire, l'heure est donc au diagnostic. Outre les données statistiques et le regard des professionnels de santé, Saint-Lô veut recueillir l'avis des habitants, "leurs perceptions, leurs préoccupations, leurs besoins et leurs pratiques en matière de santé et de bien être, explique Damien Lanciau référent santé de Saint-Lô Agglo. Par exemple, s'ils ont eu des difficultés dans la prise en charge ou le suivi d'une pathologie ou bien s'ils manquent d'information dans tel domaine. Il s'agit d'une enquête anonyme à destinations des habitants majeurs du territoire.

Après ce diagnostic qui devrait être terminé en juin, trois ou quatre axes prioritaires sur le territoire de Saint-Lô Agglo seront déterminés puis une quinzaine d'actions concrètes pour y répondre. "_Des actions de prévention_, ça peut être étendre aux zones rurales les actions déjà menées par l'atelier santé ville de Saint-Lô, explique Damien Lanciau, mais ça pourrait être aussi des actions innovantes, par exemple en matière de télémédecine".

L'enquête se déroule du 10 mars au 10 avril et elle a retrouvé ici.