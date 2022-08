Saint-Malo : atteint de sclérose en plaques, il veut battre le record du monde de triathlons

Géraud Paillot, 52 ans est atteint de sclérose en plaques depuis 2004. En binôme avec Mathieu Vaillant, neurologue, il va tenter à partir de ce dimanche 28 août d'enchaîner le plus grand nombre de triathlons longue distance et de s'inscrire dans le Guinness book record. Géraud Paillot concoure dans la catégorie handicapé et Mathieu Vaillant en catégorie valide. L'idée est de faire un triathlon par jour pendant un maximum de jours. Le duo a pour ambition de les enchaîner pendant un minimum de trois jours.

Pour Géraud Paillot, le handicap n'empêche pas de participer à des défis sportifs. En 2017, il quitte son travail, sa maladie s'aggrave. Il décide alors de créer l'association Aventure Hustive qui organise des challenges physiques " Je suis allé de Paris à Marseille en kayak en solitaire pendant 55 jours, à la rencontre des malades. Ensuite j'ai monté une expédition dans le grand nord au Spitzberg pour passer le 80e parallèle où on était handi-valide en kayak pendant trois semaines en autonomie complète". Pour la troisième fois, Géraud et Mathieu Vaillant font équipe sur un triathlon longue distance.

" L'idée avec Mathieu c'est de montrer que soignant-soigné, on est dans la même barque, on avance ensemble, on pagaie ensemble et on peut atteindre des choses incroyables".

Géraud et Mathieu vont effectuer un triathlon longue distance composé d' 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. © Radio France - Lisa Morisseau

Sensibiliser aux maladies invisibles

Le but de son association est de sensibiliser le grand public aux maladies invisibles comme la sclérose en plaques. Cette maladie affecte le système nerveux. " Quand vous me voyez, vous ne pouvez pas imaginer que je suis handicapé et pourtant j'ai plein de troubles : des troubles cognitifs, comme la concentration comme des grosses fatigues neurologiques, comme la mémoire". La sclérose en plaque touche 120 000 personnes en France.

Le départ a lieu à 6 h 30 dimanche du matin à la piscine Aquamalo de Saint-Jouan-des-Guérets.