Saint-Malo : le port du masque reste obligatoire à l'extérieur dans l'intra-muros

Le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier a pris la décision ce vendredi 18 juin en fin de journée après une concertation avec les élus. Emmanuel Berthier estime, dans un arrêté, que " les lieux à forte densité sont propices au brassage et ne permettent pas le respect des mesures barrières, en particulier la distance d'un mètre entre chaque personne ". Ainsi, le port du masque est obligatoire pour les plus de onze ans à l'extérieur de 11 heures à 21 heures dans les rues et chemins, y compris les remparts, constituant l'intra-muros de Saint Malo, haut lieu du tourisme en Bretagne. La mesure est obligatoire à compter de ce samedi 17 juin jusqu'au 5 juillet.

D'autre part, comme le premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce mercredi 16 juin, le port du masque reste obligatoire en Ille-et-Vilaine sur les marchés de plein air, brocantes, braderies, vide-greniers, dans les files d'attente, aux abords des écoles élémentaires aux heures de sortie ou lors de tout rassemblement revendicatif, sportif, culturel ou festif sur la voie publique.