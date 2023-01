Saint-Malo : le site du nouvel hôpital de territoire enfin dévoilé

C'est la fin d'un long suspense. Le site des Mottais à Saint-Malo, un secteur agricole, a été retenu pour la construction du futur hôpital de territoire. Dans une lettre ouverte adressée aux personnels du Groupement Hospitalier Rance Emeraude, et datée du 20 janvier 2023, le directeur des hôpitaux de Saint-Malo, Dinan et Cancale, annonce que cet endroit a été retenu suite aux études techniques menées ces derniers mois par l'Etat. François Cuesta précise que "ce terrain se situe dans une zone dont le Schéma d'organisation territoriale (SCOT), voté en 2018, mentionne la possibilité d'une urbanisation de 85 hectares pour des projets structurants pour le territoire. Le projet du Groupement Hospitalier Rance Emeraude ne requiert qu'une quinzaine d'hectares et s'inscrit donc dans une sobriété foncière compatible avec les orientations posées par la loi "climat et résilience"".

Un hôpital de cinq à six niveaux

Dans la lettre adressée aux personnels, on apprend que le futur hôpital sera construit sur cinq à six niveaux. Mais le dossier est encore long avant d'aboutir car il nécessitera des études d'impacts, des décisions administratives de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et des délibérations des conseils de surveillance, autant de procédures obligatoires avant la délivrance du permis de construire. Prochaine étape selon le directeur, un avis d'appel public à candidatures pour la construction du futur établissement territorial, "un premier jury devrait pouvoir se réunir en avril".

Les agriculteurs inquiets

Les agriculteurs du pays de Saint-Malo sont remontés contre cette annonce et dénoncent l'artificialisation des terres. La FDSEA d'Ille-et-Vilaine promet des actions dès ce week-end du 22 et 23 janvier 2023. "Par son sol et son climat, les terres légumières sont la richesse de cette zone. Les légumes de Saint-Malo, ce sont 450 emplois directs, 2500 ha dont le tiers de la production en bio ou Haute valeur environnementale et 50.000 tonnes produites" peut-on lire dans le communiqué du syndicat agricole qui défend le site de la zone d'activités Atalante.