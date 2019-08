Saint-Malo : les urgences de l'hôpital s'organisent pour le long week-end du 15 août

Saint-Malo, France

Les urgences de l'hôpital de Saint-Malo doivent faire face pour chacun des deux mois d'été à 800 , voire un millier de patients supplémentaires. Une situation qui n'est pas nouvelle car si la cité corsaire est l'une des stations balnéaires les plus touristiques de Bretagne, l'ensemble de la côte d'émeraude attire des visiteurs et abrite de nombreuses résidences secondaires. Pour ce long week-end du 15 août beaucoup de médecins seront en congés et il faudra se reporter sur les urgences.

Des renforts

La direction de l'hôpital de Saint-Malo explique qu'il y a des renforts avec notamment l'arrivée d'un infirmier à temps plein à partir de 16h au moment du pic des urgences. Pour Pascal Dufour, coordonnateur général des soins, "l'établissement prend des mesures et anticipe en octroyant des moyens supplémentaires en personnel para médical, aides soignants et infirmiers. Nous privilégions la fin d'après-midi et le début de soirée".

Peux mieux faire

Du côté du syndicat Sud majoritaire, on estime que c'est insuffisant. "Le week-end dernier" témoigne Sébastien Bayant élu du personnel, "plus de 25 personnes sont restées toute la nuit sur des brancards en attente car des services ont fermés cet été. La surveillance était limitée car il y a moins de personnel la nuit que le jour. Ce week-end ça va être pareil avec encore beaucoup de touristes".

Des travaux

Côté direction comme du syndicat Sud on s'accorde quand même sur la nécessité de faire des travaux d'agrandissement et de modernisation aux urgences de Saint-Malo. Un dossier qui semble s'être débloqué au terme de la longue grève menée aux urgences au début de l'année.