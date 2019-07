Saint-Martin-de-Ré : ouverture des urgences estivales ce lundi

Les urgences estivales ouvrent du lundi 8 juillet au vendredi 23 août sur l’île de Ré.Un service de consultations et d'urgences estivales assuré par le centre hospitalier de St Martin de Ré.

Saint-Martin-de-Ré, France

A Saint-Martin-de-Ré, les urgences estivales ouvrent ce lundi 8 juillet. Un service de consultations et d'urgences estivales assuré par le centre hospitalier de St Martin de Ré.

Un service qui jusqu'au 23 Août prend en charge les consultations médicales sans rendez vous et les actes de petites chirurgie comme les sutures, les pansements et les plâtres. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures 30 à 12 heures 30 et de 15h30 à 20h30.

Les médecins libéraux compléteront ce service de consultations et d'urgences estivales tous les jours de la semaine de 21 heures à 23 heures. Il faudra faire le 15 pour connaître le nom du médecin de permanence.