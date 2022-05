"J'ai récupéré des patients qui n'ont pas été traités depuis 10-15 ans" : un dentiste s'installe à Saint-Maur

Une bonne nouvelle en plein désert médical. La maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Maur, près de Châteauroux, compte un nouveau dentiste. Pour l'aider à s'installer, le Conseil départemental de l'Indre lui a accordé une aide de 15.000 euros. "En contrepartie, il s'engage à rester cinq ans sur la commune, au sein de la maison médicale", explique Frédérique Mériaudeau, première vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la santé.

Une incitation financière, c'est l'une des solutions pour faire venir des jeunes soignants en Berry. Et encore plus des spécialistes. "Ça va me permettre de m'installer, parce qu'en chirurgie dentaire, on a beaucoup de matériel, notamment la caméra, le microscope... Ça a un coût énorme, alors des coups de pouce comme ça, ça permet de s'installer", réagit François Giard, le nouveau chirurgien dentiste.

Il faudrait deux fois plus de dentistes dans l'Indre

Le jeune homme a grandi dans le département, est parti pour faire ses études, et voulait revenir sur ses terres d'origine. À long terme, il aimerait ouvrir un cabinet de dentiste plus grand, car il constate le manque criant de soignants dans le département. "On a beaucoup de patients qui appellent, qui ont déjà contacté 30 dentistes, parfois pour des urgences mais qui ne trouvent personne, parce que tous les dentistes du coin ont la tête sous l'eau, raconte-t-il. J'ai récupéré des patients qui n'ont pas été traités depuis 10-15 ans et qui ont abandonné au bout d'un moment. Tant qu'ils n'ont pas mal, il n'y a pas de souci, mais un jour ils débarquent avec des gros problèmes".

"On manque cruellement de dentistes, ajoute Frédérique Mériaudeau. Il y en a 67 dans le département, et il en faudrait plus du double". Récemment, le Conseil départemental de l'Indre a également accordé à une aide à l'installation à une masseuse-kinésithérapeute à Éguzon-Chantôme.