Saint-Nazaire : des clusters à l'hôpital, 18 cas de covid détectés

18 patients positif au Covid, dont 15 dans un seul et même service de soin. La direction de l'hôpital de Saint-Nazaire refuse de donner des précisions sur les deux services touchés par l'épidémie, tout ce que l'on sait, c'est que ces services ont fermé leurs portes à toute nouvelle admission ce vendredi. Les patients et le personnel de ces services vont être dépistés, les patients passés dans ces services entre le 17 et le 19 novembre seront également contactés pour un dépistage.

Il est conseillé de reporter les visites

Compte tenu de cet accroissement du nombre de patients COVID+, le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et la Clinique Mutualiste de l’Estuaire souhaitent davantage encadrer les visites des patients hospitalisés et demande de

Reporter les visites ou réduire leur fréquence en les limitant à 1 visite par patient par jour et seulement 2 personnes en même temps par visite

Privilégier les contacts téléphoniques (sauf cas exceptionnel).

Les mesures relatives aux visites seront ajustées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.