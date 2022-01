Saint-Nazaire : le camion des MarSoins fait des petits, en avril à Châteaubriant

Entre le Covid-19, les médecins saturés et les déserts médicaux qui ne cessent de s'étendre, voici un camion qui a le vent dans le dos : le camion des MarSoins à Saint-Nazaire. Le principe est simple : si vous ne pouvez pas aller consulter, la consultation vient à vous! Des dépistages thématiques avec un généraliste, un dentiste, ou encore une sage-femme sont proposés dans ce camion transformé en cabinet médical et qui s'installe dans les quartiers ou devant les lycées.

L'équipe des MarSoins dans le camion, avec la future coordinatrice de Châteaubriant © Radio France - Hélène Roussel

Le camion est né à Saint-Nazaire il y a 5 ans, du dépistage pour tous

Cela fait 5 ans que le camion sillonne les rues de Saint-Nazaire à la rencontre des habitants avec à son bord un professionnel de santé, bénévole ou rattaché à un centre médico-social. Le système a tellement fait ses preuves que les MarSoins sont désormais en partie financés par l'Agence Régionale de Santé et qu'ils font même des petits. Après le Finistère l'an dernier, l'association se lance dans la communauté de communes de Châteaubriant en avril prochain, et à Redon d'ici la fin de l'année.

Ce mardi matin, le camion est aux pieds de la CPAM de Saint-Nazaire avec une socio-esthéticienne qui offre soins du visage ou massage. "Il ne faut pas négliger ces soins-là" explique la praticienne, "car se sentir bien dans son corps, s'accorder ce moment-là, c'est aussi se réparer". Sylvain était venu pour régler des papiers administratifs à la Sécurité Sociale quand il tombe sur le camion. "J'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit pourquoi pas un massage du dos ? Franchement, je ne regrette pas!"

Le camion des MarSoins propose des dépistages dentaires, audio, ophtalmo, généraliste ou gynécologiques à Saint-Nazaire depuis 5 ans, décoré par des peintures d'enfants © Radio France - Hélène Roussel

Consultation gratuite et sans RDV

Le principe est basé sur la prévention. Un doute sur une carie ou une grosseur dans un sein ? Les professionnels des MarSoins sont là pour ça. Une consultation anonyme, gratuite et sans RDV, ouverte à tous quel que soit l'âge ou le milieu social. "Nous allons aussi près des lycées proposer aux jeunes filles de consulter une sage-femme. Dans le camion, on parle sexualité, contraception, suivi gynécologique" détaille Maïna Houssier, la coordinatrice. Les MarSoins offrent l'opportunité à chacun de prendre le temps de s'occuper de soi. "Une chance pour nous", dit la future coordinatrice de Châteaubriant actuellement en formation. Selon Clotilde Riesenberger "le territoire castelbriantais manque de médecins et les centres de santé se sont aperçus que beaucoup de personnes, par manque de suivi, avaient des maladies qui s'étaient aggravées. Avec ce camion, on va pouvoir les dépister, et les orienter plus rapidement, on est très attendu".

Ce mardi 17 janvier aux pieds de la CPAM de Saint-Nazaire, c'était "bien-être" avec une socio-esthéticienne © Radio France - Hélène Roussel

Pour connaître le planning du camion des MarSoins à Saint-Nazaire : lemarsoins.fr