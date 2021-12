Coronavirus : le centre de vaccination à Saint-Nazaire retourne au LiFe le 3 janvier

Il y a les dernières annonces du gouvernement, l'accélération de la contagiosité des variants, le pass sanitaire conditionné à la troisième dose pour tous les plus de 18 ans, ainsi que la vaccination ouverte à partir du 20 décembre aux 5-11 ans. Pour toutes ces raisons et "parce qu'il faut faire face à la 5ème vague qui déferle sur la France entière", le maire et président de la communauté d'agglomération, David Samzun annonce dans un communiqué le retour du centre de vaccination dans la grande salle de spectacle du LiFe pour une durée illimitée. Une décision prise conjointement avec l'Agence Régionale de Santé.

Depuis le 9 novembre, le centre de vaccination était installé sous un chapiteau de 800 m2, Quai du commerce, dans le prolongement de la base sous-marine. Sa capacité était de 5 000 injections hebdomadaires. Avec le retour au LiFe, le centre pourra reprendre sa capacité maximale de 9 000 vaccinations par semaine à compter de début janvier.

C'était ce que réclamaient les militants de la République en Marche la semaine dernière.

Fermé le temps du transfert à partir du 24 décembre après-midi, réouverture au LiFe le 3 janvier 14h

Afin d’assurer le transfert des activités, le centre de vaccination sera fermé à compter du 24 décembre après-midi et rouvrira au LiFe le lundi 3 janvier à 14h. Tous les rendez-vous déjà pris durant cette semaine de fermeture seront reportés automatiquement à la semaine d’après, le même jour et à la même heure. L’information est communiquée par notification ou appel téléphonique.

Le fonctionnement du centre au LiFe restera identique, avec des prises de rendez-vous sur doctolib.fr ou via le numéro de téléphone du centre de vaccination 02 44 73 45 18.