Saint-Nazaire : le maire David Samzun confiné : "la Covid m'a rattrapé"

« Malgré le respect des gestes barrières et des consignes, la Covid-19 m'a rattrapé". Dans un communiqué, David Samzun, le maire de Saint-Nazaire rappelle qu'il est vacciné, qu'il "se sent en bonne forme" et qu'il suivra donc les affaires communales depuis son domicile. Le maire, au passage, lance un appel à poursuivre les efforts pour "éviter d'engorger notre hôpital et ses professionnel·les ainsi que nos médecins de ville, déjà sous tension dans la période".

La rencontre « 1 mois, 1 quartier » prévue avec le maire et les habitants ce jeudi 25 novembre, quartier Prézégat est annulée.