Saint-Nazaire : le plan blanc déclenché à l'hôpital

Le centre hospitalier de Saint-Nazaire fait face à une activité importance en ce début décembre.

Les équipes de soignants doivent gérer simultanément une forte épidémie de bronchiolite "d'un niveau inédit" qui génère un afflux très élevé de jeunes enfants à hospitaliser et met en tension l’accueil des urgences pédiatriques ainsi que le service de pédiatrie. Mais également, l'arrivée de la grippe saisonnière et un rebond de l'activité, lié au Covid-19 avec un regain des contaminations depuis quelques jours.

Voilà ce qui a conduit la direction de l'établissement à déclencher le plan blanc, comme le CHU de Nantes, il y a une semaine. Le plan entraîne une réorganisation des effectifs afin de renforcer les services les plus touchés.

Appelez d'abord le 15 avant d'aller aux urgences

La direction rappelle qu'il est plus que jamais indispensable de respecter les consignes pour permettre aux services hospitaliers de remplir leurs missions, en particulier en ce qui concerne les accueils des urgences qui doivent se concentrer sur les urgences vitales. D'où la nécessité d'appeler d'abord le 15 en journée et en semaine et le 116 117 le soir après 20 heures et le week-end.