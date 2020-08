Saint-Nazaire : le toit du hall de la Cité sanitaire fuit depuis deux ans

Depuis plus de deux ans, le toit de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire fuit. De l'eau tombe sur les usagers. Et même si des travaux ont été effectués cet été le problème persiste. La direction a décidé de hausser le ton face au propriétaire des locaux.

Les toits de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire fuient depuis plus de deux ans. Des seaux jonchent le sol pour retenir l'eau qui tombe. Le propriétaire des locaux, la SAS la Cité, a été avertie du problème. Des travaux de réparation du toit ont été effectués au cours de l'été mais les fuites sont toujours là. Il y a des risques de chute dans le hall. " Depuis deux ans, on a des expertises qui se succèdent et le problème n'est pas réglé, clame Thibault Douté le directeur de la clinique de l'Estuaire qui fait partie de la Cité sanitaire, on a un sentiment de raz-le bol et de colère."

Les directions du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la clinique de l'Estuaire, qui se partagent les murs de la Cité Sanitaire ont sommé le bailleur de régler le problème. Ils vont poursuivre les retenues sur loyer commencées en juin dernier. " On doit avoir un bâtiment qui est en parfait état de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", ajoute Thibault Douté. Une nouvelle expertise du propriétaire doit avoir lieu ce vendredi.