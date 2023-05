Saint-Nazaire : les urgences sous tension avec les ponts du mois de mai

Alors que les urgences de certains hôpitaux sont contraintes de fermer leurs portes faute de personnel, l'hôpital de Saint-Nazaire alerte les patients sur les difficultés d'accueil à prévoir dans ce service pendant tout le mois de mai. Et le même scénario devrait se reproduire cet été.

ⓘ Publicité

"La concomitance de plusieurs week-ends de trois jours d’affilée, impliquant une réduction du nombre de jours travaillés en effectifs complets, associée à la période de congé et de plus grande affluence touristique sur le littoral, met en tension nos possibilités d’accueil et d’hospitalisation. Cette situation se répétera très vraisemblablement sur les vacances d’été en juillet et août", explique la direction de l'hôpital qui souligne les "conditions difficiles sur le plan des ressources humaines pour tous les établissements de santé".

Priorité donnée aux urgences vitales

Pendant cette période de tensions, les temps d'attente risquent de s'allonger, "la priorité étant donnée aux patients relevant d’une urgence vitale". L'établissement demande par ailleurs aux patients, en particulier ceux qui n'habitent pas dans le département, "d’anticiper au maximum leur besoin de soins avec leur réseau de santé habituel".

En cas de problème, l'hôpital de Saint-Nazaire rappelle qu'il faut en priorité consulter son médecin traitant, et ne pas se déplacer aux urgences avant un appel au 15.