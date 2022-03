Saint-Nazaire : saturation aux Urgences de l'hôpital

Avec plus de 200 patients par jour contre 150 à la même période l'an dernier ou moins de 100 en 2020, ça craque aux Urgences de Saint-Nazaire. L'accueil et les services de spécialité sont saturés depuis 2 semaines. L'hôpital fait appel ponctuellement aux EHPAD pour les patients les plus âgés, organise des transferts vers les autres hôpitaux et favorise dès que c'est possible le retour à domicile pour tenter de libérer des lits. Malgré tout, l'hôpital prévient : les temps d'attente aux Urgences s'allongent, comme c'est souvent le cas en fin de vague Covid-19. Moins de masque, moins de gestes barrières, toutes sortes de maladies circulent à nouveau. L'hôpital demande aux malades qui ne sont pas en urgence vitale de se tourner d'abord vers leur médecin traitant ou d'appeler SOS médecin.

En semaine de 8 heures à 20 heures, privilégiez votre médecin traitant ou SOS médecin. Le soir et le week-end, composez le 116 117 ou le 3624 pour obtenir le médecin de garde.

L'hôpital met en garde également les patients et leurs proches : "il faut continuer à respecter les gestes barrières dans l’enceinte de l’établissement, la circulation du virus restant encore vivace et faisant peser un risque supplémentaire sur les possibilités de prises en charge".