L'Agence régionale de santé et la ville de Saint-Omer ont décidé d'organiser deux jours de dépistage exceptionnel le lundi 22 et mardi 23 février face à la forte circulation du Covid 19 dans le Pas-de-Calais. Des tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance.

Saint Omer : campagne de dépistage exceptionnelle le lundi 22 et mardi 23 février

Une campagne de dépistage le lundi 22 et mardi 23 février à Saint-Omer

Ce lundi 22 et mardi 23 février, une campagne exceptionnelle de dépistage est organisée par l'Agence régionale de Santé et la ville de Saint-Omer avec, pour objectif, de faciliter l'accès au test au plus près des lieux de vie ou de travail des habitants. Une campagne de dépistage nécessaire face à la forte circulation du virus dans le Pas-de-Calais. Le taux d'incidence dans le département est de 268 cas pour 100 000 habitants contre 180 cas pour 100 000 habitants le 31 janvier 2021.

Une campagne de dépistage Salle Vauban

Alors que la campagne de dépistage dans le Dunkerquois est prolongée également, l'ARS et la ville de Saint-Omer proposent donc ces deux jours de tests Salle Vauban, Allée des Glacis. Ces tests sont gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, avec ou sans symtômes. Il s'agit des tests antigéniques par prélèvement naso-pharyngé (dans le nez) pour l’ensemble des participants avec des résultats dans les 15 à 20 minutes. Cette campagne de dépistage s'adresse à tout le monde, que vous ayez ou non des symptômes de la Covid.

L'ARS a également pu allouer 8 000 doses de vaccin Moderna supplémentaires pour le Pas-de-Calais pour accélérer la campagne de vaccination. 2 000 doses sont déployées dans un premier temps pour des vaccinations dans les prochains jours et 6 000 doses seront livrées début mars.