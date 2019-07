Saint-Palais : le Centre Hospitalier fait peau neuve au service de toute la population d'Amikuze et de Basse Navarre

C'est presque unique en France, une clinique qui se transforme en hôpital public et qui offre 70 lits en médecine, en chirurgie, en maternité avec plus de 300 intervenants dont une centaine de médecins. L'établissement de Saint-Palais permet désormais des prises en charge médicales et chirurgicales.