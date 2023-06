Saint-Paul-lès-Dax : il photographie une étoile à 21 millions d'années-lumière

"C'est l'événement du siècle"

"C'est la première supernova que je photographie. Et ce n'est pas la dernière", s'exclame David Duarte. Cette supernova a été découverte le 19 mai 2023 et est devenue l'obsession de tous les astronomes amateurs. C'est un événement exceptionnel puisque la dernière du genre observée dans cette même galaxie, la M101 date d'il y a 15 ans. Encore plus fou, la dernière supernova observée dans notre galaxie, la Voie Lactée, date des années 1600 ! Ce fan d'astronomie depuis petit est très fier de cette photo. "C'est un rêve qui se réalise", dit-il.

Photographie de la supernova dans la galaxie M101, à 21 millions d'années lumière de la Terre - David Duarte

David Duarte est tombé amoureux des étoiles quand il était petit. Il s'amusait à regarder les ciels noirs remplis de points brillants en essayant de comprendre ce qu'il voyait. Sa passion l'a suivi durant toutes ces années pour se concrétiser en 2015 avec l'installation de son propre observatoire … dans son jardin ! Un grand télescope blanc s'y trouve. David a juste à ouvrir le toit coulissant pour qu'il puisse s'amuser avec son jouet préféré. Un jouet qu'il pilote depuis sa petite cabine, juste à côté du télescope.

David Duarte pilote son télescope à distance, dans son petit bureau, à côté de son engin spatial © Radio France - Max Martin

"J'ai photographié Thomas Pesquet"

David Duarte n'a pas directement photographié l'astronaute Français. Mais plutôt l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'était en 2017. Le passionné d'étoiles a pris en photo la courbe de la station spatiale entre Vénus et Mars. Cette belle capture lui a valu un bel autographe de Thomas Pesquet, l'astronaute français alors commandant de bord de l'ISS.