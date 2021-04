Saint-Paul-lès-Dax : un centre de vaccination va ouvrir pour une semaine

Une opération de vaccination contre le Covid 19 aura lieu à Saint paul lès Dax. Une opération dites flash du 29 avril au 5 mai prochain. C'est la première opération de ce genre dans le département. Les prises de rendez vous pour cette semaine de vaccination express sont ouvertes depuis ce vendredi.

Bien sûr, il faut être dans les critères d'accession à la vaccination puis il faut se rendre sur le site internet de la ville de Saint Paul lès Dax, la ville a construit sa propre plateforme de prise de rendez-vous. Saint-Paul-lès-Dax avait demandé à l'ARS depuis de longues semaines, des mois même, à pouvoir ouvrir un centre de vaccination mais il n'y avait pas assez de doses . Là, l'Agence Régionale de Santé a trouvé 1200 doses de Moderna, vaccin à ARN messager. 1200 doses seront donc injectées en 6 jours et demi, le dimanche le centre ne sera ouvert que le matin. Ce sont des médecins et des infirmières de la commune qui feront les injections à la salle du Temps libre. Les rendez-vous sont ouverts à tous, pas besoin d'être Saint-Paulois. La même opération sera organisée un peux plus d'un mois après pour injecter les deuxièmes doses.