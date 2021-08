Saint-Paul-Trois-Châteaux : un centre de loisirs fermé après la découverte de quatre cas de Covid-19

Deux enfants et deux membres du personnel sont contaminés par le Covid-19 au centre de loisirs du Rubis'Cube, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Le centre ferme pour dix jours à partir de ce jeudi 12 août.

Les vacances risquent d'être un peu gâchées. Le centre de loisirs du Rubis'Cube à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) a fermé jeudi 12 aout, et ne rouvrira pas avant le 22 aout. La municipalité a pris cette décision, en concertation avec l'Agence régionale de santé, après la découverte de quatre cas de Covid-19 chez deux enfants et deux membres du personnel encadrant. En tout, ce centre accueillait 74 enfants.

Les deux animateurs positifs se sentaient mal et ont été se faire tester. Avec les retours positifs, l'ensemble du personnel de l'établissement a été ensuite dépisté, sans plus de cas pour l'instant. Tous sont placés à l'isolement. De la même façon, deux familles ont décidé de tester leurs enfants parce qu'ils se sentaient mal. Et deux cas positifs sont ressortis.

"Conformément aux protocoles en vigueur, la collectivité a pris cette décision et a invité chaque parent à venir rechercher son ou ses enfants", écrit la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans un communiqué. L'Agence régionale de santé demande aux parents de placer leurs enfants à l'isolement pendant 7 jours.