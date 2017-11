Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : c'est une gastro et pas la cantine qui a rendu malades les collégiens

C'est une gastro-entérite qui a causé 166 absences la semaine dernière au collège de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu près de Nantes. L'enquête menée par l'Agence régionale de santé écarte l'intoxication alimentaire.

Entre le mardi 21 et le jeudi 23 novembre, plus de 160 élèves du collège de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en Loire-Atlantique ont été atteints de troubles digestifs. Beaucoup ont été pris de vomissements au sein de l'établissement et ont dû rentrer chez eux. Face à la multiplication des absences, l'alerte a été lancée pour savoir si ces troubles avaient été provoqués par une intoxication alimentaire. Il n'en est rien, il s'agit d'un virus de gastro-entérite.

Un tiers des enfants malade n'a pas mangé à la cantine

L'enquête épidémiologique menée par l'ARS (Agence régionale de santé) a écarté la thèse de l'intoxication alimentaire. Aucun problème n'a été relevé en cuisine dans la chaîne de préparation des repas. Par ailleurs, parmi les enfants victimes de ces vomissements et diarrhées, un tiers n'avait pas mangé à la cantine. Ils ont été victimes d'un virus de gastro-entérite "très contagieux" selon un médecin de l'ARS et dans ce milieu très fermé comme l'est un établissement scolaire, la contamination est allée très vite.

L'ARS souligne l'importance du lavage régulier des mains dans la prévention de la gastro-entérite.