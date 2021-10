Saint-Pierre-de-Manneville : 32 familles privées d'eau potable suite à une contamination chimique

Attention si vous habitez sur certaines* communes près de Rouen. L'eau de votre robinet pourrait avoir un taux de chlorure de vinyle monomère supérieur à la normale. La métropole a fait des recherches cet été et pour 32 familles de Saint-Pierre-de-Manneville, le taux légal est dépassé. Des solutions de replis à court terme sont mises en place avec des distribution de bouteilles d'eau en mairie.

Il est donc conseillé de ne pas boire l'eau du robinet. Elle peut être utilisée pour la cuisine et les boissons chaudes si elle est portée à ébullition. Son usage pour la toilette est sans risques dit encore la métropole.

A terme, il faudra remplacer les canalisations

Douze autres communes ont présenté des risques "de dépasser ce seuil", écrit la métropole dans son communiqué. "Il n’y a donc aucune restriction d’usage. D’une façon générale, en cas d’absence ou au petit matin, il vous est recommandé d’ouvrir le robinet jusqu’à obtention d’eau fraiche avant de la boire. Ces dispositions sont réservées aux quelques abonnés ayant reçu cette information", précise encore le communiqué de la métropole de Rouen. Pour ces communes là, l'Agence Régionale de Santé recommande, en cas d'absence ou le matin, "d’ouvrir le robinet jusqu’à obtention d’eau fraiche avant de la boire".

* Les autres communes concernées par les recherches de la métropole rouennaise : Anneville-Ambourville, Berville-sur-Seine, Henouville, Houppeville, La Neuville-Chant-d'Oissel, Roncherolles-sur-le-Vivier, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Martin-du-Vivier, Yainville et Yville-sur-Seine.

Le chlorure de vinyle monomère, c'est quoi ?

Il s'agit d'un "composé chimique pouvant, dans le temps, être libéré dans l’eau par des conduites spécifiques en PVC (...), plus spécifiquement posées avant 1980, surtout lorsque l’eau est la plus chaude et en cas de faible consommation notamment en période estivale. Il peut se retrouver dans l’eau avec des teneurs relativement variables. Une limite de qualité égale à 0.5 microgramme/L a été fixée par précaution par les autorités sanitaires", explique la métropole.