Saint-Pierre-des-Corps : deux médecins généralistes salariés vont s'installer dans le quartier de la Rabaterie

C'est une nouvelle qui ne pourra que réjouir les habitants de Saint-Pierre-des-Corps : deux généralistes vont s'implanter dans le quartier de la Rabaterie dans quelques semaines. La municipalité financera les locaux, tandis que la région payera les salaires des médecins et du secrétariat.

Le conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps va entériner ce mercredi soir la création d'un centre de santé régional. Il devrait ouvrir en mars ou avril dans le quartier de la Rabaterie, en partie grace au financement du conseil régional du Centre-Val de Loire. Ce centre de santé accueillera dès son ouverture deux médecins salariés par la région. Une excellente nouvelle pour les habitants de cette commune très sous-dotée en médecins généralistes.

"Il y a un manque très fort à Saint-Pierre-des-Corps, on a besoin de sécuriser la présence médicale" explique le président socialiste du conseil régional du Centre-Val de Loire, François Bonneau. "Deux médecins ont fait connaître leur volonté d'exercer dans le cadre du dispositif de médecins salariés proposés par la région". Selon François Bonneau, ce centre de santé régional sera complémentaire du centre municipal de santé qui existe déjà depuis des années à Saint-Pierre-des-Corps, et dans lequel la précédente municipalité avait recruté un médecin.

"Les deux structures peuvent totalement cohabiter, et nous le faisons dans le cadre d'un accord avec la municipalité" souligne François Bonneau."La Ville apporte les locaux et la viabilisation de ces locaux, le chauffage, l'éclairage. La région apporte les équipements nécessaires pour les médecins salariés et un secrétariat médical pour leur permettre de se consacrer à l'exercice de l'accueil des patients".

Il y a un manque très fort à Saint-Pierre-des-Corps, on a besoin de sécuriser la présence médicale - François Bonneau

Outre les deux généralistes qui y exerceront dès l'ouverture, en mars ou avril, le centre de santé régional de Saint-Pierre-des-Corps devrait recevoir le renfort de deux autres médecins, dans les mois qui suivent. En tous cas, François Bonneau affirme que des contacts ont déjà été établis. Au total, le conseil régional veut salarier 150 médecins, dans le Centre-Val de Loire, pour lutter contre les déserts médicaux. En Touraine, un premier centre de santé régional a ouvert en juin dernier dans le quartier des rives-du-Cher, à Tours.

Sollicitée par France Bleu Touraine, la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps n'a pas souhaité s'exprimer avant le conseil municipal.