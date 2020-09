Saint-Pierre-des-Corps : l'accueil périscolaire et la crèche Pataploum fermés suite à des cas de Covid-19

À Saint-Pierre-des-Corps, l'accueil périscolaire est fermé jusqu'à ce vendredi 4 septembre suite à la contamination d'une animatrice au Covid-19. Des tests sont réalisés sur les autres animateurs. La crèche Pataploum l'est aussi après la découverte d'un cas chez un enfant d'un an et sept mois.